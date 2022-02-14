В течение дня гривня по официальному курсу ослабла более чем на 50 копеек, до 28,54 грн/долл.

Общий информационный фон вокруг возможной эскалации на границе с Россией продолжит давить на курс гривни.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

"Общий информационный фон вокруг возможной эскалации на границе с Россией продолжит давить на курс гривни, но ослабление будет сдерживаться (в случае необходимости) интервенциями НБУ и увеличением продажи валюты экспортерами для уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Курс 14 февраля:

По состоянию на 11:00 14 февраля курс гривни к доллару в столичных обменниках составлял 28,20 грн/долл., а к евро - 32,20 грн/евро. Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева за 2 часа (с 11:00 до 13:00) ослаб на 60 копеек - с 28,20 до 28,80 грн/долл.

Курс 15 февраля:

Национальный банк Украины на вторник, 15 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,54 грн/долл., то есть гривня ослабла на 51 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.