Помощь оказали США, ЕС, Япония и МВФ.

Украина в июле привлекла льготных кредитов грантов на общую сумму 5,3 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко, отметив, что эти средства необходимы для финансирования государственных расходов. Также Марченко добавил, что мотивация тех стран, которые эти средства предоставляют Украине, достаточно понятна.

"Мы можем похвастаться рекордным объемом привлечений, нам удалось обеспечить 5,3 миллиарда долларов США. Но я считаю, что мы должны делать свою работу. Не должны мы хвастаться или делать какие-то сверхусилия, ведь сверхусилия делают в другом месте другие люди – это Вооруженные Силы Украины, силы сектора безопасности и обороны, а наша задача - сделать все возможное, чтобы они не думали, что в тылу есть какие-то проблемы", - сказал он.

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"Можно предоставлять много оружия, но если экономическая ситуация в стране будет катастрофической, то это будет вызывать негативные последствия и для военной кампании. Поэтому макроэкономическая стабильность, финансирование всех важных расходов социального характера, зарплат учителям и медикам, пенсий пенсионерам – это приоритет, потому что он обеспечивает стабильность и уверенность в том, что государство полностью контролирует все процессы, которые происходят", - сказал министр.

В пресс-службе Кабинета министров добавили, что в июле 2023 года Украина получила грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов, а также три льготных кредита: 1,67 миллиарда от Евросоюза, 1,5 миллиарда от Японии, а также 890 миллионов от Международного валютного фонда.

Финансовая помощь от международных партнеров в июле

4 июля 2023 года государственный бюджет Украины получил от Международного валютного фонда второй транш по программе расширенного финансирования в размере 890 миллионов долларов.

27 июля в государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов льготного финансирования в виде займа под гарантии правительства Японии через механизм целевого фонда Всемирного банка. Эти средства направят на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.

31 июля в государственную казну поступил грант в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки через целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Средства направят на оплату труда работников государственных органов и выплаты за государственной социальной помощи.

Также В июле Европейский Союз предоставил Украине льготное финансирование в размере 1,67 млрд долларов.

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