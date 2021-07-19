Парламент 15 июля одобрил в целом этот документ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление Верховной Рады Украины" О бюджетной декларации на 2022-2024 годы" (№5765).

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

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Отмечается, что этим документом парламент принял к сведению Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, утвержденную Кабинетом министров, а также предоставил свои рекомендации по бюджетной политике.

"Среди рекомендаций Верховной Рады - увеличение доходов проекта государственного бюджета на следующий год, развитие экспорта товаров, работ, услуг украинского происхождения и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке путем стимулирования экспортного кредитования", - говорится в сообщении.

Парламент рекомендует правительству при подготовке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год принять меры по обеспечению импортозамещения, привлечения инвестиций в новые производства и развитие промышленности Украины, в частности внедрив инструмент локализации в публичных закупках, а также по созданию индустриальных парков с налоговыми стимулами, утверждению Стратегии управления государственным долгом на 2022-2023 и плана ее реализации.

Кроме того, в документе говорится о целесообразности пересмотра источников финансирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета, увеличении прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп и увеличении размера минимальной заработной платы.

Бюджетная декларация: что необходимо знать

Верховная Рада 15 июля одобрила в целом правительственную Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

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Автор: Богдан Слуцкий