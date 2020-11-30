В Раде зарегистрирован пакет из трех законопроектов, внесенный президентом Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что депутаты на текущей неделе поддержат три президентских законопроекта по поддержке бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета председателей фракций и руководителей комитетов парламента.

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Разумков напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован пакет из трех законопроектов, внесенный президентом Украины.

Он выразил надежду, что на текущей неделе по «ковидной» процедуре, или процедуре «ad hoc», то есть по особой процедуре, определенной парламентом, будут рассматриваться эти законопроекты.

При этом Разумков добавил, что для применения такой процедуры должно быть согласие всех фракций.

По его словам, в настоящее время позиция фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» по этому вопросу неизвестна.

Хронология событий

На прошлой неделе в парламент поступил от президента пакет неотложных законопроектов №4429, №4430, №4431, предусматривающий комплекс мер по поддержке граждан от последствий пандемии.

В частности, законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19. Документ предусматривает выплату единовременной материальной помощи бизнесу и работникам, чья сфера деятельности подпадает под запрет усиления карантина.

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Автор: Надя Пришляк