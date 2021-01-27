Законопроектом вносятся изменения в КУоАП, а также в законы об ОСМД и об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме.

Верховная Рада Украины вводит штрафы до 51 тысяч гривен за нарушение срока передачи документации на многоквартирный дом.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку в первом чтении законопроекта №4086 проголосовали 316 народных депутатов.

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Документом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных нарушениях новой статьей 149-2.

Ею предусмотрено за нарушение сроков передачи технической и иной документации на многоквартирный дом установить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 400 - 5 тыс. 100 грн), на должностных лиц - от 500 до 700 (8 тыс. 500 - 11 тыс. 900 грн). За повторные в течение года действия лица штраф составит от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. - 51 тыс. грн).

Также законопроектом вносятся изменения в закон Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома". Этими изменениями предусмотрено, что бывший балансодержатель или лицо, которое управляло домом до создания ОСМД, должно передать всю документацию по дому в течение 30 дней со дня государственной регистрации объединения. Это касается экземпляра технической и другой предусмотренной законодательством документации на дом, а также документа, на основании которого многоквартирный дом принят в эксплуатацию, технического паспорта и планов инженерных сетей.

В случае отсутствия документации бывший балансодержатель или управляющий должны восстановить ее за свой счет в течение 60 дней со дня государственной регистрации ОСМД.

Также вносятся изменения в закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме". Ими предусмотрено, что в случае изменения формы управления многоквартирным домом лицо, осуществлявшее управление, должно в течение 30 дней с момента получения письменного уведомления передать лицу, определенному совладельцами такого дома, имеющуюся у него техническую и другую документацию на дом.

Это касается и договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, документов и договоров, которые были созданы или заключены во время управления домом. Такие же условия для передачи информации предусмотрены в случае изменения управляющего домом.

Законопроектом предусмотрено, что заказчик строительства или предыдущий владелец дома обязан в течение 30 дней передать совладельцам в лице их объединения или лицу, уполномоченному совладельцами, паспорт объекта строительства и один экземпляр технической документации на дом согласно перечню, определенному центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной жилищной политики и политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Форма управления

Согласно закону, если совладельцы многоквартирных домов не определились с формой управления домом до 1 января 2021 года, то органы местного самоуправления до 1 мая 2021 года должны провести конкурсы по назначению управляющих.

Договоры о предоставлении коммунальных услуг должны быть заключены в течение двух месяцев со дня утверждения Кабмином типовых публичных договоров присоединения о предоставлении услуг ЖКХ. Отказ от заключения договора с исполнителем коммунальной услуги не освобождает потребителя от обязанности оплаты фактически потребленной коммунальной услуги.

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Автор: Надя Пришляк