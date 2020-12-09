Что изменится в сфере ЖКХ / фото УНИАН

Платежки, счетчики и договоры. Какие изменения грядут в сфере ЖКХ

Нана Черная
08:00, 09 декабря 2020
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Верховная Рада приняла закон, предусматривающий значимые новшества в сфере ЖКХ. Депутаты уверяют, что документ защитит интересы потребителей и улучшит работу поставщиков коммунальных услуг. УНИАН разбирался, так ли это.

Украинцев ждут очередные перемены в сфере жилищно-коммунальных услуг. Новшества предусматривает закон (№2458), принятый Верховной Радой 3 декабря, который призван защитить интересы потребителей и улучшить работу поставщиков услуг.

Для потребителей, в частности, предусматривается упрощение процедуры заключения договоров с исполнителями услуг, уменьшение количества платежей, установление ответственных за техническое обслуживание газовых сетей в домах. Кроме того, документом предусматривается возможность совладельцам многоквартирных домов получить в пользование или собственность земельные участки, на которых расположены жилые здания.

«Изменения, предусмотренные этим законом, в первую очередь, дают возможность нормально работать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и избежать миллиардных убытков, и, самое главное, обеспечить предоставление бесперебойных и качественных услуг потребителям, создать для них комфортные и безопасные условия проживания», - отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Ключевые изменения

Документом упрощается порядок заключения договоров в сфере коммунальных услуг. Путем публичного договора присоединения предприятия смогут мгновенно перевести всех потребителей на новые договоры. Это позволит уменьшить финансовые затраты и сэкономить время как исполнителю, так и потребителю услуг.  

Платежка за коммунальные услуги станет более понятной. Как отмечают в Минрегионе, по требованиям действующего законодательства, плата, например, исполнителю услуги по поставке тепловой энергии и снабжению горячей водой, может состоять из девяти платежей, за каждый из которых банки берут комиссию за обслуживание.

Количество платежей уменьшится / фото УНИАН

Теперь же количество платежей будет оптимизировано. Для публичного договора присоединения их останется три.

По теплу:

  • плата за услугу по снабжению тепловой энергии;
  • плата за услугу по снабжению горячей воды;
  • плата за абонентское обслуживание.

По воде:

  • плата за услугу по централизованному водоснабжению;
  • плата за услугу по централизованному водоотводу;
  • плата за абонентское обслуживание.

Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах

В течение длительного времени на законодательном уровне этот вопрос не решался. Обслуживание сетей во многих случаях с 2015 года не проводилось. А это - вопрос безопасности жителей многоквартирных домов. Закон определяет условия технического обслуживания, а также ответственного за его проведение оператора газораспределительных систем или иного субъекта хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ.

Завершение оборудования домов счетчиками тепла и воды

С 2017 года в Украине действует Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который предусматривает 100% учет коммунальных услуг. Но на сегодня в Украине жилые здания оснащены счетчиками тепловой энергии на 81,7%, горячей воды - на 17,3%, питьевой воды - на 75,6%. Принятый Радой закон определяет источник финансирования расходов на установку счетчиков путем инвестиционных программ предприятий тепло- и водоснабжения, а также предоставляет дополнительное время предприятиям для оснащения зданий счетчиками - до 1 августа 2022 года. После этой даты за отсутствие счетчиков предприятия будут штрафовать.

Управление многоквартирными домами

Согласно закону, если совладельцы многоквартирных домов не определились с формой управления домом до 1 января 2021 года, то органы местного самоуправления до 1 мая 2021 года должны провести конкурсы по назначению управляющих.

Договоры о предоставлении коммунальных услуг должны быть заключены в течение двух месяцев со дня утверждения Кабмином типовых публичных договоров присоединения о предоставлении услуг ЖКХ. Отказ от заключения договора с исполнителем коммунальной услуги не освобождает потребителя от обязанности оплаты фактически потребленной коммунальной услуги.

В Украине создадут электронный реестр многоквартирных домов / фото ua.depositphotos.com

Еще одно новшество – будет создан электронный реестр многоквартирных домов. Порядок его ведения должно будет утвердить правительство, как и порядок сохранности технической и другой документации на многоквартирные дома и их придомовые территории, а также решений общих собраний совладельцев многоквартирных домов.

Экспертная оценка

Адвокат, директор ЮК «Лежух и партнеры» Татьяна Лежух-Вовк назвала ряд грядущих ключевых изменений. Первое - в законе конкретизировано понятие жилищная услуга. «Не скажу, что этого не было раньше, но четкая законодательная формулировка является однозначно положительной для населения с точки зрения контроля объема и качества предоставляемых услуг, а также для правоприменения закона судами», - отметила юрист.

Вторым важным моментом она назвала то, что в законе структурирован процесс выбора и утверждения жителями домов модели предоставления жилищной услуги. То есть, рынок предоставления услуг ЖКХ, а также сами процессы станут более конкурентоспособными, а это значит, что в борьбе за потребителя будет отдаваться предпочтение не самой компании, а сервису, который она может предоставить.

Законом также существенно упрощен порядок заключения договоров оказания жилищных услуг, а также определен порядок осуществления технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

«В целом, закон дает возможность жителям домов существенно оптимизировать все процессы, самостоятельно выбирать поставщиков услуг, которые выставляют самые оптимальные условия», - подчеркнула Лежух-Вовк.

Юрист частной практики Сергей Царенко считает, что принятый Радой закон является неким «переходным», чтобы урегулировать все вопросы в сфере ЖКХ, возникшие в связи с принятием закона о жилищно-коммунальных услугах в 2017 году (часть нововведений заработала с 2019 года). Большая роль в документе отводится Кабмину – именно он будет расписывать все подзаконные акты, которые и будут «править балом».

«В целом, все выписано правильно. Главное, чтобы и заработало все таким же образом. К сожалению, у нас не всегда это получается», -  подытожил юрист.

Принятый парламентом закон ждет подписи президента. По мнению экспертов, вероятнее всего, глава государства согласится с предлагаемыми новшествами в сфере жилищно-коммунальных услуг. Главное, чтобы в реальной жизни они действительно заработали на благо рядовых украинцев.  

Нана Черная

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