Платежки, счетчики и договоры. Какие изменения грядут в сфере ЖКХ

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий значимые новшества в сфере ЖКХ. Депутаты уверяют, что документ защитит интересы потребителей и улучшит работу поставщиков коммунальных услуг. УНИАН разбирался, так ли это.

Украинцев ждут очередные перемены в сфере жилищно-коммунальных услуг. Новшества предусматривает закон (№2458), принятый Верховной Радой 3 декабря, который призван защитить интересы потребителей и улучшить работу поставщиков услуг.

Для потребителей, в частности, предусматривается упрощение процедуры заключения договоров с исполнителями услуг, уменьшение количества платежей, установление ответственных за техническое обслуживание газовых сетей в домах. Кроме того, документом предусматривается возможность совладельцам многоквартирных домов получить в пользование или собственность земельные участки, на которых расположены жилые здания.

«Изменения, предусмотренные этим законом, в первую очередь, дают возможность нормально работать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и избежать миллиардных убытков, и, самое главное, обеспечить предоставление бесперебойных и качественных услуг потребителям, создать для них комфортные и безопасные условия проживания», - отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Ключевые изменения

Документом упрощается порядок заключения договоров в сфере коммунальных услуг. Путем публичного договора присоединения предприятия смогут мгновенно перевести всех потребителей на новые договоры. Это позволит уменьшить финансовые затраты и сэкономить время как исполнителю, так и потребителю услуг.

Платежка за коммунальные услуги станет более понятной. Как отмечают в Минрегионе, по требованиям действующего законодательства, плата, например, исполнителю услуги по поставке тепловой энергии и снабжению горячей водой, может состоять из девяти платежей, за каждый из которых банки берут комиссию за обслуживание.

Теперь же количество платежей будет оптимизировано. Для публичного договора присоединения их останется три.

По теплу:

плата за услугу по снабжению тепловой энергии;

плата за услугу по снабжению горячей воды;

плата за абонентское обслуживание.

По воде:

плата за услугу по централизованному водоснабжению;

плата за услугу по централизованному водоотводу;

плата за абонентское обслуживание.

Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах

В течение длительного времени на законодательном уровне этот вопрос не решался. Обслуживание сетей во многих случаях с 2015 года не проводилось. А это - вопрос безопасности жителей многоквартирных домов. Закон определяет условия технического обслуживания, а также ответственного за его проведение оператора газораспределительных систем или иного субъекта хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ.

Завершение оборудования домов счетчиками тепла и воды

С 2017 года в Украине действует Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который предусматривает 100% учет коммунальных услуг. Но на сегодня в Украине жилые здания оснащены счетчиками тепловой энергии на 81,7%, горячей воды - на 17,3%, питьевой воды - на 75,6%. Принятый Радой закон определяет источник финансирования расходов на установку счетчиков путем инвестиционных программ предприятий тепло- и водоснабжения, а также предоставляет дополнительное время предприятиям для оснащения зданий счетчиками - до 1 августа 2022 года. После этой даты за отсутствие счетчиков предприятия будут штрафовать.

Управление многоквартирными домами

Согласно закону, если совладельцы многоквартирных домов не определились с формой управления домом до 1 января 2021 года, то органы местного самоуправления до 1 мая 2021 года должны провести конкурсы по назначению управляющих.

Договоры о предоставлении коммунальных услуг должны быть заключены в течение двух месяцев со дня утверждения Кабмином типовых публичных договоров присоединения о предоставлении услуг ЖКХ. Отказ от заключения договора с исполнителем коммунальной услуги не освобождает потребителя от обязанности оплаты фактически потребленной коммунальной услуги.

Еще одно новшество – будет создан электронный реестр многоквартирных домов. Порядок его ведения должно будет утвердить правительство, как и порядок сохранности технической и другой документации на многоквартирные дома и их придомовые территории, а также решений общих собраний совладельцев многоквартирных домов.

Экспертная оценка

Адвокат, директор ЮК «Лежух и партнеры» Татьяна Лежух-Вовк назвала ряд грядущих ключевых изменений. Первое - в законе конкретизировано понятие жилищная услуга. «Не скажу, что этого не было раньше, но четкая законодательная формулировка является однозначно положительной для населения с точки зрения контроля объема и качества предоставляемых услуг, а также для правоприменения закона судами», - отметила юрист.

Вторым важным моментом она назвала то, что в законе структурирован процесс выбора и утверждения жителями домов модели предоставления жилищной услуги. То есть, рынок предоставления услуг ЖКХ, а также сами процессы станут более конкурентоспособными, а это значит, что в борьбе за потребителя будет отдаваться предпочтение не самой компании, а сервису, который она может предоставить.

Законом также существенно упрощен порядок заключения договоров оказания жилищных услуг, а также определен порядок осуществления технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

«В целом, закон дает возможность жителям домов существенно оптимизировать все процессы, самостоятельно выбирать поставщиков услуг, которые выставляют самые оптимальные условия», - подчеркнула Лежух-Вовк.

Юрист частной практики Сергей Царенко считает, что принятый Радой закон является неким «переходным», чтобы урегулировать все вопросы в сфере ЖКХ, возникшие в связи с принятием закона о жилищно-коммунальных услугах в 2017 году (часть нововведений заработала с 2019 года). Большая роль в документе отводится Кабмину – именно он будет расписывать все подзаконные акты, которые и будут «править балом».

«В целом, все выписано правильно. Главное, чтобы и заработало все таким же образом. К сожалению, у нас не всегда это получается», - подытожил юрист.

Принятый парламентом закон ждет подписи президента. По мнению экспертов, вероятнее всего, глава государства согласится с предлагаемыми новшествами в сфере жилищно-коммунальных услуг. Главное, чтобы в реальной жизни они действительно заработали на благо рядовых украинцев.

Нана Черная

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