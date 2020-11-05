Предлагается также предоставить право Кабмину определять порядок оказания помощи, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Верховная Рада Украины предоставляет правительству право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект «О внесении изменений в статью 471 Закона Украины «О занятости населения» по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней (№3010а), в первом чтении проголосовали 292 народных депутата.

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Законопроектом предусматривается возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Предлагается также предоставить право Кабмину определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Хронология событий

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая Кабмин принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

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Автор: Надя Пришляк