Верховная Рада Украины предоставляет правительству право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина.
Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект «О внесении изменений в статью 471 Закона Украины «О занятости населения» по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней (№3010а), в первом чтении проголосовали 292 народных депутата.
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Законопроектом предусматривается возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.
Предлагается также предоставить право Кабмину определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.
Хронология событий
- Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.
- Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.
- 20 мая Кабмин принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.
- Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.
- Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.
- 28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.
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