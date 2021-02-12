По прогнозам министерства, в первом квартале 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2021 года выше 7% после спада в первом квартале текущего года.

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Об этом сообщается в "Обзоре экономической активности за 2020 год", опубликованном на официальном сайте министерства.

Согласно документу, в первом квартале 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе в Украине локдауна, однако во втором, третьем и четвертом кварталах 2021 года прогнозируется рост. В частности, во втором квартале министерство прогнозирует рост ВВП Украины выше 7%.

По оценкам министерства, падение промышленности в 2020 году составило 5,2%, транспортной отрасли - на 14,2%, тогда как рост строительства оценивается в 4%, торговли - 4,7%.

"В разрезе основных промышленных групп товаров больше всего негативное влияние ощутили инвестиционные виды деятельности, в частности, в производстве инвестиционных товаров наблюдалось падение на 21,6%", - говорится в документе.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

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Автор: Богдан Слуцкий