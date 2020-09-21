Чаще всего украинцы покупают в интернете одежду.

В этом году украинцы стали чаще покупать онлайн.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на исследование маркетинговой компании CBR.

"Чаще всего покупают одежду. Таких украинцев почти 47%. Бытовую технику и электронику в Сети выбирают 46% людей. Чуть меньше покупают парфюмерию и косметику - около 37% опрошенных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди интернет-покупателей самая многочисленная категория в возрасте от 26 до 45 лет.

"Активнее всего покупает молодежь до 26, а вот среди регионов больше всего к интернет-шопингу склонны жители Западной Украины", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Ранее опрос по заказу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) выявил, что негативные экономические последствия от пандемии COVID-19 ощутили на себе 69% украинцев.

Также украинцы почувствовали на карантине нехватку гаджетов. Ведь в условиях ограничений доступ к Интернету и компьютеру стал необходимым условием для полноценного обучения.

Согласно опросу, 16% украинцев испытывали нехватку гаджетов, а 73% во время карантина ежедневно пользовались интернетом.

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Автор: УНИАН