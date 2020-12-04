Цена объекта во время торгов выросла в 2,7 раза - до 84 миллионов гривень.

Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе тринадцатый спиртзавод государственного предприятия "Укрспирт" - Мартыновское место осуществления деятельности (МОД) в Винницкой области за 84 миллиона гривень.

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Об этом сказано в сообщении на странице фонда в социальной сети Facebook.

"За объект приватизации соперничали пять компаний, а стартовая цена объекта выросла в 2,7 раза – с 31,7 миллиона гривень до 84 миллионов гривень. Новый владелец получит, в частности, административный корпус, железнодорожное депо, спиртохранилище, бродильное отделение, а также транспортные средства и оборудование", – говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

Правительство планирует завершить приватизацию "Укрспирта" до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

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Автор: Дмитрий Шварц