Приватизация в Украине: тысячу предприятий продадут, еще больше - ликвидируют

Фонд госимущества хочет приватизировать 1000 госпредприятий, а еще почти 1200 – ликвидировать.

Фонд государственного имущества Украины планирует приватизировать 1000 государственных предприятий, а еще 1178 – ликвидировать, о чем во время онлайн-конференции сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

Читайте такжеПосле пандемии: президент назвал сроки большой приватизации в Украине

По его словам, на данный момент в Украине всего 3644 госпредприятия, а также 1,2 миллиона объектов госимущества.

По информации Сенниченко, еще 585 госпредприятий находятся на оккупированной территории Донбасса и в аннексированном Крыму, а еще 115 – предприятия Национальной академии наук Украины и Национальной аграрной академии наук Украины. Фонд также считает, что 766 госпредприятиями лучше управлять, а не приватизировать их.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году от приватизации планируется привлечь в государственный бюджет 12 миллиардов гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram