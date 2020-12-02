Цена объекта во время торгов выросла в 2,5 раза - до 80 миллионов гривень.

Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе одиннадцатый спиртзавод государственного предприятия "Укрспирт" - Залозецкое место осуществления деятельности (МОД) в Тернопольской области за 80 миллионов гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Стартовая цена объекта приватизации выросла в 2,5 раза – с 32 миллионов гривень до 80 миллионов гривень. Участие в торгах принимали 6 компаний, и пока что это наибольшая конкуренция в рамках приватизации спиртовых активов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый владелец Залозецкого МОД получит, в частности, главный корпус сепараторного пункта, спиртохранилище, производственный корпус, зерносклад, а также транспортные средства и оборудование.

Согласно информации на сайте торговой площадки "Прозорро.Продажи", победителем торгов стало ООО "Глермонт Трейд", зарегистрированное в Киевской области.

Что этому предшествовало

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

Правительство планирует завершить приватизацию "Укрспирта" до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

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Автор: Анна Нагорная