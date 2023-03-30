Курс доллара у банка остался на уровне предыдущего показателя, а евро немного подешевел.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего дня - 37,75 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 5 копеек - до 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,55 грн/долл., евро - 39,80 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,25 грн, евро - 41,15 грн.

Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс валют сегодня - данные на 30 марта

Как сообщил УНИАН, сегодня в обменниках Киева заметно подешевела валюта. В частности, доллар потерял в цене 15 копеек и теперь стоит 38,10 грн/долл. А относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро продается в среднем по курсу 40,40 грн за евро.

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