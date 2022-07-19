Наличный доллар у "Приватбанка" остался на уровне 37,20 гривень.

Курс гривни на наличный доллар у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего дня – 37,20 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня также осталась на уровне вчерашнего дня – 37,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,70 грн за долл., евро – 36,20 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 36,10 грн, на евровые – 36,50 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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