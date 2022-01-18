"АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Блокирование работы "Арселор-Миттал Кривой Рог" уничтожает инвестиционную привлекательность Украины и свидетельствует о том, что в Украине происходит выборочное давление на бизнес.

Об этом заявил инвестаналитик Сергей Фурса.

"История с "АрселорМиттал" - это самая позорная история. Потому что у нас есть выборочное давление, которое постоянно повторяется. То СБУ, то налоговая, то другие государственные органы давят именно на "Криворожсталь", "Арселор Миттал". Причем, судя по всему, там есть какая-то персональная история у руководителей государства, потому что они также из Кривого Рога. И происходит постоянное давление на эту компанию", - рассказал Фурса в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что "Криворожсталь" – это единственный объект в Украине, который был продан на прозрачном честном приватизационном аукционе. Кроме того, "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Поэтому, когда власть блокирует работу и осуществляет давление на честного иностранного инвестора, это является крайне негативным сигналом для других инвесторов.

"Наиболее прозрачного инвестора в Украине постоянно прессуют украинские силовые органы. И тем посылают просто супернегативные сигналы. Лакшми Миттал вынужден время от времени приезжать в Украину, приходить в Офис президента и говорить: ну доколе это будет, пока нас будут кошмарить? И, конечно, внешне это идет как очень негативный информационный фон. Это та история, о которой напишут в Financial Times. Это та история, которая будет обсуждаться в условном Давосе", - пояснил Фурса.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог".

В компании выразили возмущение этим решением и обратились в суд.

Ранее Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский заявил, что из-за блокировки счетов налоговой "Арселор Миттал" из Украины уйдет последний иностранный бизнес, ведь такие тенденции портят настроение инвесторам и инвестиционный климат, и не способствуют привлечению новых инвесторов.