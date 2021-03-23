По данным Данилишина, рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами - более 18%.

Прибыль украинской банковской системы за январь-февраль 2021 года составила почти 6,5 млрд грн, что более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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«Прибыль банковской системы Украины за январь-февраль 2021 года составила почти 6,5 млрд грн, что более чем вдвое меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Это стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии COVID-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижения ставок по основным операциям, генерирующих процентный доход банков", - написал Данилишин.

При этом, по его данным, рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами - более 18%, а его адекватность - превышает 22% (при нормативном значении - более 10%).

Что этому предшествовало

По данным НБУ, украинские банки в 2020 году получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019 году, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцкий