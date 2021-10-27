Курс гривни в среду, 27 октября, укрепляется до 26,4 грн/долл. на фоне сохраняющегося на рынке предложения валюты и слабого спроса.

Курс гривни в ближайшее время будет колебаться около 26,40 грн/долл., прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"В ближайшее время гривня, вероятно, будет волатильна вблизи уровней 26,4 гривен за доллар США. Приближение конца месяца стимулирует заведение валюты для налоговых выплат. При этом большая часть НДС для этого месяца уже возмещена, и не ожидается больших вливаний. Следим за активностью нерезидентов и НБУ, которые в последние месяцы принимают активное участие на рынке для сглаживания дисбалансов", - сказано в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

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Шевчишин отметил, что курс гривни в среду, 27 октября, укрепляется до 26,4 грн/долл. на фоне сохраняющегося на рынке предложения валюты и слабого спроса.

По его словам, накануне, несмотря на большое возмещение НДС (более 5 млрд грн) и снижение предложения валюты от экспортеров, продажи валюты поддержали покупатели ОВГЗ. В целом, вчера было привлечено 6,8 млрд грн и 395 млн долл.

Аналитик отмечает, что импортеры остаются слабыми по мере усиления эпидемиологических проблем, однако население начало более активно прививаться.

"Газотрейдеры не проявляют себя активно на межбанке, и рынок ожидает, что ситуация изменится и энерготрейдеры выйдут с покупками валюты. Напомним, что Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения. При этом ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству страны в трёхдневный срок принять меры по бесперебойному снабжению газом населения и бюджетных организаций", - сказал Шевчишин.

Курс на 27 октября:

Национальный банк Украины на среду, 27 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,42 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий