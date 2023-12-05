Правительство должно разработать механизм для государственных предприятий, особенно для монополий, для обязательной реструктуризации и даже частично списания долгов украинских государственных предприятий. Об этом заявил экономист Андрей Новак, комментируя вопрос о повышении тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которую инициирует Укрэнерго для выплат по кредитам.

"Большинство государственных компаний, особенно монополистов, значительную долю своих расходов имеют в виде долговых выплат по предыдущим заимствованиям. Здесь, конечно, правительство должно разработать механизм для государственных предприятий для обязательной реструктуризации этих долгов. Лучшие возможности, относительно наименее болезненные, связаны с внутренними заимствованиями, немного сложнее с внешними заимствованиями. Но в этом направлении, безусловно, украинскому правительству надо работать", - отметил Новак.

Он подчеркнул, что механизмы необходимо разрабатывать не только по поводу долга украинских государственных предприятий, но и по поводу общего государственного долга Украины.

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"Украина должна задавать вопросы очень четко: раз международные партнеры, которые в свое время подписывали Будапештский меморандум, не выполнили свои основные обязательства перед Украиной, которая добровольно единственная в мире лишилась третьего в мире ядерного арсенала, значит, Украина имеет полное право объявить о полном списании государственного долга. Потому что основными заемщиками были прямо или косвенно как раз страны, которые были гарантами по Будапештскому меморандуму", - выразил убеждение экономист.

Новак заметил: сейчас, после полномасштабного вторжения, Украина не может выплачивать в полном объеме государственный долг. Поэтому власть должна ставить вопрос о частичном или полном списании государственного долга, а также о реструктуризации как минимум на среднесрочный период.

Как известно, государственный монополист Укрэнерго выступает за повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Ожидается, что после повышения тарифов доход компании вырастет до 58,7 млрд грн. Средства от повышения направят на погашение кредитов компании.

В свою очередь руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский заявил, что реструктуризация долгов - это популярная практика, которую используют страны всего мира для уменьшения кредитной нагрузки, и Укрэнерго тоже может воспользоваться этим инструментом. В то же время, повышение тарифов далеко не всегда означает улучшение финансового состояния компании, ведь эффективность использования этих средств должна контролироваться.