В развитых государствах репродуктивные технологии входят в базовый пакет медицинского страхования, отметила Суслова.

Лидер Женского движения "ЗА БУДУЩЕЕ" Ирина Суслова призывает правительство выделить дополнительные средства из госбюджета на финансирование репродуктивных программ, разработанных Министерством здравоохранения.

О необходимости дофинансирования программу она написала на своей странице в Facebook.

Суслова напомнила, что в развитых странах мира репродуктивные технологии входят в базовый пакет медицинского страхования. В Украине же, которой угрожает кризис депопуляции, государство сейчас финансирует лишь примерно 450 циклов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ – ред.) в год, что составляет менее 1% от общей потребности в них. Количество положительных результатов после первой попытки в государственных учреждениях значительно превышает результаты в частных клиниках из-за более тщательных критериев отбора, однако на практике многие женщины вынуждены делать повторную попытку ВРТ, которую государство не финансирует. В частных клиниках такие программы стоят в разы дороже, именно поэтому через трудное финансовое положение наиболее заинтересованы в рождении ребенка люди лишаются такой возможности.

"К сожалению, в нашей стране сегодня не существует достаточного финансирования дополнительных репродуктивных технологий. В частных клиниках очень высокие цены – от 5 000 до 15 000 тысяч долл. США. И это, к сожалению, не позволяет людям с диагнозом бесплодие иметь ребенка. В то же время те же процедуры в государственных учреждениях стоят в 10 раз дешевле", – отметила лидер Женского движения "ЗА БУДУЩЕЕ".

По ее словам, в 2020 году на внесении соответствующего предложения в госбюджет-2021 настаивал народный депутат Украины от партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Дмитрий Лубинец, однако его так и не учли во время окончательного утверждения государственной сметы на текущий год.

"Во всех цивилизованных странах финансирование таких программ покрывают за счет расходной части государственного бюджета. Мы считаем, что Украина, которая имеет сегодня демографический кризис, обязана учесть нужды семей, которые имеют диагноз бесплодие. Именно поэтому парламент должен поддержать предложения народного депутата Украины Дмитрия Лубинца к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" относительно увеличения расходов на проведение лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий", – подчеркнула Ирина Суслова.

Автор: Иван Бойко