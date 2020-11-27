Как отмечают журналисты, в большинстве стран мира, как и в Украине, действуют три вида акцизов на сигареты: специфический, минимальный и адвалорный.

Народный депутат Евгений Петруняк из фракции «Слуга народа» считает, что адвалорный акциз на сигареты нужно повысить с 12 до 16% и поэтому подал соответствующий законопроект 3044а-1. По его словам, чтобы люди стали здоровее, а бюджет получил больше денег от вредной привычки курить дорогие сигареты. Украинский Минфин, когда узнал, что народный депутат Петруняк вдруг подал проект закона о повышении адвалора на 4%, чтобы получать в бюджет дополнительные 3,5 млрд грн в год, ответил ему: результат будет прямо противоположным.

Об этом пишет издание «DSnews.ua».

Как отмечают журналисты, в большинстве стран мира, как и в Украине, действуют три вида акцизов на сигареты: специфический, минимальный и адвалорный. Первые два рассчитываются исходя из количества проданных сигарет. Существует некая сумма, которую производители обязаны заплатить за определенное количество сигарет. Причем в Украине специфический акциз меньше, чем минимальный. Адвалорный акциз вычисляется от цены: чем она выше, тем больше денег нужно заплатить в бюджет в виде налога, чем ниже – тем, соответственно, меньше получит государственная казна.

«Согласно формуле, обязательство по уплате адвалора наступает лишь тогда, когда стоимость сигарет превышает определенный порог, который сейчас составляет 51,07 грн за пачку из 20 сигарет. Когда придумывали адвалор, то было решено, что должен будет раскошелиться тот, кто хочет курить дорогие сигареты. Проблема в том, что если сигареты стоят меньше 51 грн, то адвалор на совершенно законных основаниях можно не платить. И это не хитрость табачных компаний – так задумали законодатели. Для того, чтобы не уплачивать адвалор, производители выпускают менее дорогую продукцию. А более дешевые сигареты более доступны. То есть тот, кто хочет повысить адвалор, оказывает медвежью услугу тем, кто ратует за здоровье людей. Курильщики переходят или на более дешевые сигареты, что никак не добавляет им здоровья, или начинают покупать контрабанду и контрафакт, то есть подделки известных брендов», - говорится в статье.

В то же время, ВОЗ настоятельно рекомендует делать ставку на смешанные налоговые системы из специфического и минимального акцизов, а адвалор должен быть очень небольшим, резюмируют журналисты.

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Автор: УНИАН