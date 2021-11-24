Увеличение поступлений в госбюджет позволило выделить больше средств на субсидии, медицину, инфраструктуру, поддержку экономики и граждан.

Поступления в государственный бюджет Украины в январе-октябре 2021 года превысили запланированные показатели на 44 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"Еще одним фактором макроэкономической стабильности остаются большие, чем ожидалось, поступления в госбюджет - за январь-октябрь этого года в бюджет поступило на 44 млрд грн больше, чем ожидалось. Местные бюджеты получили на 13,5 млрд грн больше, чем ожидалось, и на 47 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение поступлений в госбюджет позволило нам выделить большие средства на субсидии, медицину, инфраструктуру, поддержку экономики и граждан", - сказал Шмыгаль.

Премьер также рассказал, что средства второго транша МВФ в размере почти 700 млн долл. сегодня должны поступить в Украину.

"Для очень многих иностранных инвесторов наше эффективное сотрудничество с МВФ - это индикатор того, что Украина движется в правильном направлении реформ. Поэтому такое сотрудничество будет продолжаться и, я уверен, что оно так же будет оставаться эффективным", - подчеркнул Шмыгаль.

Транш МВФ:

22 ноября Международный валютный фонд согласовал выделение Украине транша в 700 млн долларов.

Автор: Екатерина Жирий