По словам эколога, такие хайповые темы, основанные на мощном финансовом интересе, дискредитируют движение по охране окружающей среды в нашей стране.

Постоянные проверки бизнеса в Украине под прикрытием заботы об экологии часто носят политический или экономический характер, что препятствует решению реальных проблем и дискредитируют само движение по охране окружающей среды.

Об этом в комментарии УНИАН сказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

«Проверяются предприятия не все одинаково, в большинстве случаев проверки проходят по политическим или экономическим мотивам. Такие хайповые темы, основанные на мощном финансовом интересе, разрушают доверие на рынке. Это не соответствует мощному движению, которое наблюдается, например, в Европе, по охране окружающей среды, а, наоборот, превращает это очень важное движение в инструмент манипуляции, экономической и политической борьбы, и одновременно разрушается институт гражданского общества», - отметила Цыганок.

По ее словам, в первую очередь государство должно создать прозрачные и равные правила игры для всех.

«Ключевая скрипка в этом вопросе за государством. Государство должно обеспечить прозрачные правила игры, понятные абсолютно для всех. Ответственность должна распространяться на все без исключения предприятия, а не по избирательному принципу. Также эти правила должны быть понятны каждому гражданину страны», - сказала эколог.

Она отметила, что руководство страны должно разработать комплексную программу по охране окружающей среды, которая будет подкреплена реальными механизмами реализации и ответственностью за ее невыполнение.

«Мы не можем закрывать глаза на не менее важные темы: экологического мониторинга, качественных экологических исследований, стандартов качества, которых в Украине нет. Мы должны говорить о комплексной программе на несколько десятилетий. Такая программа должна быть подкреплена реальными механизмами реализации и ответственностью как государства, так и бизнеса», - добавила она.

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Автор: УНИАН