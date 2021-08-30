Курс гривни к евро установлен на уровне 31,70 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 31 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,86 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 31,70 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,85/26,87 грн/долл., к евро - на уровне 31,68/31,70 грн/евро.

Курс на 30 августа:

Национальный банк Украины на понедельник, 30 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз относительно курса:

За последнюю неделю августа курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8–1% и в первую неделю сентября продолжит рост. Об этом сообщил старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году.

В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.

Автор: Екатерина Жирий