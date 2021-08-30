С прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос на 1%.

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8–1% и на начавшейся неделе продолжит рост.

Об этом сообщил старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии, переданном УНИАН.

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По его словам, с прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,65 до 26,93 грн (+1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,62/26,83 до 26,86/27,06 (+0,9%).

"На прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не ожидает резких всплесков и шоков курса гривни к доллару в следующем году. Он напомнил, что в трехлетней Бюджетной декларации зафиксированы потенциальные показатели бюджета на 2022–2024 годы. Среди них есть и прогноз курса гривни к доллару в ближайшие годы", - отметил Иосуб.

Согласно сообщению, по прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году. В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.

"На начавшейся неделе мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,1 грн/долл., а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,1/27,3 грн/долл.", - сказал аналитик.

Курс на 30 августа:

Национальный банк Украины на понедельник, 30 августа, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий