США увеличили помощь Украине на борьбу с COVID-19

Новый транш будет направлен на поддержку деятельности Международной организации по миграции на Донбассе, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям граждан, пострадавшим в результате боевых действий.

Соединенные Штаты Америки на 1,8 млн долларов увеличили помощь Украине на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Об этом Посольство США в Украине сообщает на своей странице в Facebook.

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«В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 миллиона долларов до почти 17,3 миллиона долларов. Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом», - говорится в сообщении.

Как отмечается, с помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобного.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины уже распределил 19 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19.

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