Соединенные Штаты продолжат поддерживать реформы и укрепление безопасности в Украине.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин заявила, что США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму 4,5 миллиарда долларов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления на мероприятии Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину", посвященном презентации Киевским форумом по безопасности документа "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной".

"С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине двустороннюю помощь на 4,5 миллиарда долларов. Наша поддержка будет продолжать играть ключевую роль в продвижении реформ и укреплении безопасности", - подчеркнула Квин.

Дипломат утверждает, что новое руководство в Вашингтоне с приходом к власти администрации президента Джо Байдена активно поддерживает Украину.

"Основные направления нашей политики в отношении Украины имеют широкую двухпартийную поддержку в Вашингтоне, и они являются последовательными при администрации президентов обеих партий. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с Украиной, чтобы продвигать вперед ее евроатлантические устремления и строить зажиточное будущее для всех украинцев. Наше партнерство включает конкретную поддержку в продвижении реформ верховенства права и экономического роста в стране, а также в ее борьбе против российской агрессии во всех формах", - сказала Квин.

Кроме того, дипломат отметила возможность активизировать двусторонние отношения с Украиной путем динамического использования существующих механизмов взаимодействия.

В частности, речь идет о двусторонней комиссии стратегического партнерства, традиционно возглавляемой руководителями внешнеполитических ведомств Украины и США. Квин отметила, что эта комиссия "стремится продвигать широкую двустороннюю повестку дня".

Кроме того, речь идет о ежегодных двусторонних консультациях по вопросам обороны, консультативном совете по вопросам оборонной реформы, совете по вопросам торговли и инвестиций, о стратегическом энергетическом диалоге, а также о рабочей группе по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и о рабочей группе по кибербезопасности.

"Всем этим механизмам надо предоставить второе дыхание", - отметила Квин.

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Автор: Виталий Саенко