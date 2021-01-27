Через два дня после инаугурации президента США, 22 января, украинские правоохранительные органы зарегистрировали два уголовных производства против нового главы Соединенных Штатов Джо Байдена и пятого президента Украины и лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко.
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Об этом в комментарии 5 канала сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.
Он уточнил, что дела открыли по решению Печерского райсуда Киева и по заявлению нардепа Андрея Деркача. Сами же производства касаются якобы вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена.
Адвокат называет решение суда "провокациями", нацеленных разрушить стратегическое партнерство Украины и США.
Деркач против США: что известно
- 19 мая Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко. 22 июля нардеп обнародовал вторую порцию записей.
- Записи были продемонстрированы во время пресс-конференции, на которой Деркач, в частности, заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Из этой суммы, якобы, официально засветили лишь 6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена.
- 10 сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача. На что тот заявил, что намерен ответить "шокирующими фактами".
- 16 сентября Деркач обнародовал очередную порцию записей.
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