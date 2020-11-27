Также, среди прочего, правительство предлагает сократить расходы на Министерство образования и науки - на 4,097 млрд грн.

Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении, предусматривает уменьшение расходов Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн.

Об этом сказано в сравнительной таблице к законопроекту о государственном бюджете на 2021 год.

Читайте такжеГосбюджет-2021: местным бюджетам хотят выделить почти 200 миллионов гривень

Также правительство предлагает сократить на 4,097 млрд грн расходы на Министерство образования и науки, на 4,86 млрд – на Государственный фонд регионального развития, на 1,129 млрд грн – на государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов, на 122 млн - на Государственную пограничную службу, на 130 млн грн - расходы на Государственное управление делами, на 83,1 млн грн - на Национальную гвардию, на 185,75 млн грн - на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, на 361,9 млн грн - на Национальную полицию.

В то же время, предлагается увеличить расходы на Офис генерального прокурора по сравнению с проектом госбюджета к первому чтению - на 2,034 млрд грн, на аппарат Министерства внутренних дел – на 797,4 млн грн, на Госпотребслужбу - на 538,1 млн грн, на Министерство иностранных дел – на 498,2 млн грн.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на Министерство здравоохранения – на 3,946 млрд грн, на Министерство энергетики - на 350 млн грн, на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 млн грн, на Министерство инфраструктуры - на 2,405 млн грн, на Министерство молодежи и спорта – на 427,3 млн грн, на Министерство культуры и информационной политики – на 1,146 млрд грн и на Государственное космическое агентство – на 549,5 млн грн.

Госбюджет-2021

Кабмин на своем заседании 26 ноября утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий