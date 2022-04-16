Российский диктатор продолжает сражаться с цивилизованным миром.

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все отечественные компании провести делистинг с иностранных бирж с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

Соответствующую информацию предоставили РосСМИ.

Сообщается, что обращение депозитарных расписок на западных биржах должно прекратиться за 10 дней с момента опубликования закона. Компаниям дадут пять рабочих дней на расторжение договоров о размещении депозитарных расписок.

При этом российское правительство оставляет за собой право разрешить дальнейшее обращение уже выпущенных акций за пределами страны.

Известно, что поправки к закону подготовило Минэкономики на фоне падения стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже. Обвалу цен предшествовал ряд санкций, введенных в ответ на военную агрессию РФ против Украины.

Отмечается, что на рынках США и ЕС торгуется более 30 депозитарных расписок российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", "Лукойл".

Ранее УНИАН уже писал, что в РФ началась паника, граничащая с истерией: россияне нервно вычищают депозиты. За один только март россияне сняли с валютных счетов $9,8 млрд, отток длится второй месяц подряд.

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