Сейчас между Украиной и МВФ продолжается дискуссия по ключевым вопросам.

Украинцы будут и в дальнейшем получать социальные выплаты, несмотря на паузу в отношениях с МВФ, поскольку транш Фонда нужен не для внутреннего использования, а для обеспечения источника покрытия внешних заимствований.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Программа с МВФ нам нужна, чтобы обеспечить источники покрытия внешних заимствований. При этом мы не рассматриваем варианты, при которых придется останавливать любые социальные выплаты. Даже теоретически это исключено", - пояснил глава Минфина.

Кроме того, Марченко заверил, что госбюджет-2021 сбалансирован, он выполняется и причин говорить о каких-то изменениях, нет.

"По итогам января даже перевыполнили по доходам на 3,5 млрд грн. Февраль тоже выполнен по доходам на 103,2%. Думаю, до конца года тренд сохранится", - заявил министр.

По словам Марченко, сейчас Украина работает с МВФ и переговоры продолжаются относительно "переформатирования действующей программы относительно оценок и обязательств". В частности, согласование с миссией Фонда требуют дополнительные аспекты" на энергетических рынках.

"У нас продолжается нормальная дискуссия по ключевым вопросам. Никаких критических акцентов ни по одному вопросу нет. Отмечу, что онлайн-миссия имеет определенную специфику. Думаю, в формате офлайн мы бы за две недели постоянной коммуникации с экспертами нашли решение быстрее, чем через монитор. Но мы продолжаем работу... Признаюсь, в декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", - подытожил Марченко.

Миссия МВФ в Украине

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: УНИАН