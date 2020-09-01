Кабинет министров и Верховная Рада Украины планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет.

Пенсионеры в возрасте от 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям.

Об этом, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "112 Украина".

Читайте такжеВ Украине повысили минимальную зарплату и пенсию

"Мы работаем над этим вопросом. Первый шаг мы сделали для пенсионеров старше 80 лет. И в следующем 2021 году будет обязательно сделано повышение, это будет адресное повышение для категории 75+ пенсионеров", - заявила министр.

Кто и сколько получит

Она отметила, что в 2020 году Верховная Рада приняла два закона, согласно которым люди в возрасте от 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1000 грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц к пенсии пожизненно, а с 2021 года Кабинет министров и Верховная Рада Украины планируют ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет.

Минимальная пенсия

Минимальная пенсия в Украине с 1 сентября выросла на 110,8 грн – до 2000 грн.

Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 гривни (4723 гривни х 40%) до 2 тысяч гривень (5 тысяч гривень х 40%). Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Что этому предшествовало

29 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тысяч гривень, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Максим Удочкин