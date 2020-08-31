С 1 сентября минимальная пенсия увеличится сразу на 110,8 гривни.

Минимальная пенсия с 1 сентября вырастет на 110,8 гривни – до 2 тысяч гривень вследствие повышения минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, это является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Как вырастет минимальная пенсия

"Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 гривни (4723 гривни х 40%) до 2 тысяч гривень (5 тысяч гривень х 40%)", - сказано в сообщении.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Что этому предшествовало

29 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тысяч гривень, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

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Автор: Анна Нагорная