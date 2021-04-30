Пенсионный фонд и «Укрпошта» совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.

Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания по поводу тарифов на оплату услуг «Укрпошты», связанных с доставкой пенсий населению в наличной форме, сообщила пресс-служба правительства.

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Отмечается, что на совещании присутствовали министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр социальной политики Марина Лазебная, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, председатель Пенсионного фонда Евгений Капинус, генеральный директор АО «Укрпошта» Игорь Смелянский, представители Минфина и Минэкономики.

Премьер-министр подчеркнул, что доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей.

«Все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства», - цитирует пресс-служба Шмыгаля.

Также сообщается, что Пенсионный фонд и «Укрпошта» совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.

Что этому предшествовало

Кабмин принял постановление о повышении с 1 апреля тарифов на выплату и доставку пенсий, социальной помощи национальным почтовым оператором «Укрпошта», тариф в городе вырастет до 1,3% с 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселках городского типа – до 2,65% с 2,3%.

В «Укрпоште» сообщили, что полученные средства от повышения тарифов на выплату и доставку пенсий и других социальных выплат будут направлены в фонд оплаты труда почтальонов.

Министерство социальной политики заявило о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковские карты. Доставка пенсий домой будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, кто по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждается в постороннем уходе.

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Автор: Екатерина Жирий