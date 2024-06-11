Также ведется совместная работа по обеспечению источников для финансирования бюджетных потребностей в 2025 году.

Украина получила заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook по результатам десятого заседания Руководящего комитета Координационной платформы доноров Украины в Берлине.

"Благодаря совместным усилиям с партнерами, в том числе в рамках Координационной платформы, мы получили заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года. Теперь критически важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо, что будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета", – написал министр.

По словам Марченко, далее ведется совместная работа по обеспечению источников для финансирования бюджетных потребностей в 2025 году. Также глава Минфина отметил, что еще одной из главных тем заседания стала энергетика.

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"Восстановление энергообъектов и обеспечение их защиты является важной предпосылкой экономического восстановления. Граждане и бизнес должны быть защищены от обстрелов. Подчеркиваем необходимость усиления украинской системы ПВО", – написал он.

Международная помощь Украине

14 мая Совет Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам окончательно одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы, который предусматривает предоставление Украине помощи в объеме 50 млрд евро в течение этих лет.

В целом финансовая помощь от ЕС в 2024 году достигнет 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро - гранты. В марте-апреле в государственный бюджет уже поступило два транша переходного финансирования объемом 6 млрд евро.

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