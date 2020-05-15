Пессимистический прогноз: убытки мировой экономики от коронавируса оценили в $6-9 триллионов

Это около 6-10% мирового ВВП.

Мировая экономика может потерять 5,8-8,8 трлн долл., или 6,4-9,7% мирового ВВП, в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями, если правительства стран мира не будут внедрять меры по сдерживанию распространения инфекции.

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Об этом сказано в прогнозе Азиатского банка развития (АБР), опубликованном на его сайте.

В частности, банк предлагает правительствам увеличить масштаб тестирования населения на COVID-19, усилить контроль за соблюдением социальной дистанции, обеспечить больницы и население необходимыми медицинскими средствами защиты.

Также АБР предлагает увеличить поддержку семей и тех секторов бизнеса, которые более всего страдают из-за пандемии.

Кроме этого, в Азиатском банке развития считают, что правительства стран мира должны быть готовы в любой момент остановить постепенное открытие границ и вернуться к жестким карантинным мерам.

По оценке экспертов банка, в случае выполнения этих рекомендаций мировая экономика может потерять 4,1-5,4 трлн долл., что на 30-40% меньше показателей пессимистического прогноза.

Как сообщал УНИАН, департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам прогнозирует сокращение мирового ВВП на 3,2% в 2020 году по сравнению с годом ранее.

Справка УНИАН. Азиатский банк развития – международный банк, основанный в 1966 году, главной задачей которого является стимулирование роста экономик в Азии и на Дальнем Востоке. Членами банками являются более 60 стран мира.