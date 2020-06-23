Минфин одолжил на внутреннем рынке более 6 миллиардов гривень

При этом, наибольший спрос на аукционе наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 23 июня привлекло в государственный бюджет 6,22 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства получены в результате продажи гривневых облигаций на сумму 532,83 млн грн, 484,24 млн грн, 112,81 млн грн, 3,86 млрд грн, 1,1 млрд грн и 126 млн грн сроком обращения 98, 154, 245, 329, 609 и 966 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 7,24%, 7,71%, 9,50%, 9,70%, 10,39% и 10,47% годовых.

"Наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года. Объем привлеченных в государственный бюджет средств по этим инструментам составил 3,8 млрд грн и 1,1 млрд грн соответственно", - сказано в сообщении Министерства финансов, опубликованном на официальной странице ведомства в сети Facebook.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

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