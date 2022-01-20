Национальный банк Украины на четверг, 20 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,40 грн/долл.

В ближайшее время ситуация на валютном рынке будет развиваться в зависимости от поведения России и нагнетания градуса агрессии по отношению к Украине.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил инвестбанкир Сергей Фурса.

"Если Путин и ко будут накручивать уровень агрессии, давление продолжится. Если пойдут на деэскалацию - остановится и курс гривни. Поэтому ответ на вопрос, что будет с курсом гривни в ближайшее время, лежит в голове Путина. Но голова Путина - предмет темный и исследованию, увы, не подлежит", - отметил Фурса.

Читайте такжеКурс доллара в обменниках пробил годовой максимум

Эксперт считает, что в ситуации с курсом все полностью упирается в психологический фактор, так как экономических причин для резкого падения гривни нет.

Курс на 20 января:

Национальный банк Украины на четверг, 20 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.