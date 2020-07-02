Никакой политики: в Офисе президента отреагировали на отставку главы НБУ

Приоритетом в ОП назвали обеспечение независимости Нацбанка.

Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины.

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Об этом сообщается в заявлении Офиса президента, опубликованном на официальной странице в Facebook.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", - говорится в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что Нацбанк совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.

Как сообщал УНИАН, глава Национального банка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, объяснив свое решение "политическим давлением".

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