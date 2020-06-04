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Зеленский хочет "дожать" банки до кредитов для населения под 5-6%

15:34, 04 июня 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом он сказал во время встречи с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском (Хмельницкая обл.).

«Кредиты мы дожмем в любом случае. Кредиты для населения мы все равно сделаем максимум… Мы будем двигаться к 5-6%, это очень сложно, но мы будем к этому двигаться. Мы уже сделали 10,5% для «Укравтодора», она привязана к учетной ставке НБУ», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 20 мая во время своей пресс-конференции президент Зеленский заявил о необходимости поддержки населения Украины кредитами.

«Также на техническом уровне мы «дожмем» банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы «дожмем», и банки будут не очень аккуратными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире. Это мировой кризис, но мы будем думать о нашей стране и наших гражданах», - подчеркнул он.

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