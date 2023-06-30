Переход на безналичные расчеты невозможен без комплексной налоговой реформы и амнистии капиталов, отметил заместитель руководителя ОП.

Для реализации плана по переводу экономики Украины полностью на безналичные расчеты необходимо провести ряд мероприятий, в частности, амнистию капиталов и комплексную налоговую реформу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Ростислав Шурма во время пресс-конференции.

"К сожалению, произошла очень большая манипуляция и спекуляция этим фактом. Но то, что это произошло, говорит о том, что вопрос очень актуален и очень чувствителен. Что было сказано в Лондоне? Было сказано, что мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики и всей системы на кешлесс... В то же время я вижу определенные страхи, которые возникли в нашем обществе вокруг этой темы - это еще даже не решение", - сказал Шурма.

Заместитель руководителя ОП отметил, что отказ от наличных и введение кешлесс невозможны без комплекса реформ в других сферах.

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"Это довольно системный комплексный подход, который будет касаться реформ в других сферах. То есть кешлесс без комплексной налоговой реформы, в том числе которую мы начали обсуждать, с существенным снижением налоговых ставок, невозможен... Поэтому это может обсуждаться только в пакете", - сказал он.

Также, по словам Шурмы, введение тотального кешлесс невозможно без полной амнистии капиталов.

"Если мы переходим, то тогда всем людям, которые имеют накопления, надо дать возможность их легализовать. То есть введение кешлесс возможно только в паре с налоговой реформой и масштабной амнистией капитала", - отметил заместитель руководителя ОП.

Также он прокомментировал переживания населения относительно платежной инфраструктуры - будет ли возможность осуществлять оплату на всей территории Украины, в частности, в селах.

"На сегодня мы готовим проект с "Укрпочтой", основной целью которого будет 100% покрытие всего населения Украины цифровыми банковскими услугами. И 100% покрытие всех возможных точек продаж современными терминалами. То есть должна быть полная доступность этой инфраструктуры для каждого гражданина", - сказал Шурма, добавив, что все убедились в стабильности украинской платежной системы в условиях войны и перебоев с электроэнергией.

"Зачем нужен кеш? Взятки. Сколько бы ни было спекуляций, что оно перешло в безналичный вид - нет. 99,9% взяток, к сожалению, до сих пор осуществляется наличными", - подчеркнул Шурма.

Что касается мирового опыта, заместитель руководителя ОП отметил, что действительно на сегодня нет ни одного государства, которое бы перешло на 100% кешлесс, но есть несколько успешных примеров стран, которые практически это сделали. Одной из таких стран, по его словам, является Швеция.

"Этот путь они проходили довольно долго, работая над всеми сомнениями ... Занял этот путь около 10 лет. Но мир начал развиваться значительно быстрее, цифровые продукты начали появляться и развиваться экспоненциальными темпами... Мы можем пройти этот путь не за 10 лет, а в разы быстрее. Но безусловно это не будет об одном дне - это будет процесс длительный", - подчеркнул Шурма.

Готова ли Украина отказаться от наличных - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по словам первого заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой, банковская система Украины готова к функционированию без наличных, однако ни одна страна мира еще не имеет такого опыта, и определенный объем наличных все же должен быть в обращении:

"Технологии сегодня позволяют даже, условно говоря, на рынке перебросить с карты на карту деньги или рассчитаться через встроенный в телефон аппарат расчетный. Банковская система с точки зрения технологии, с точки зрения инклюзии и непрерывности к этому готова".