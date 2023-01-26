Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 43,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро – 43,00 грн за евро.

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Война и ситуация с курсом:

До полномасштабного вторжения России в Украину в стране был плавающий курс гривни.

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

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