Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,55 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 43,70 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро – 43,00 грн за евро.
Война и ситуация с курсом:
До полномасштабного вторжения России в Украину в стране был плавающий курс гривни.
Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.
21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.