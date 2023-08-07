На фоне скандальных дискуссий, в соцсетях иногда обсуждаются и вполне дельные мнения. Одно из них - прекратить финансирование партий во время военного положения (а это более 880 миллионов гривень из госбюджета), и запланированные на эти нужды в этом году средства отдать на Вооруженные силы Украины.

Действительно, Силам обороны Украины этот почти миллиард лишним не будет. На фронте постоянно и в большом количестве нужны дроны, ежедневно украинцы донатят на пикапы и другие "расходные материалы", поэтому "лишним" средствам здесь всегда найдется применение. Не удивительно, что тема "партийного миллиарда" легла в благодатную почву. Мол, в военное же время каждая гривня должна быть на счету, а партийные расходы вряд ли можно назвать критическими. Остановить финансирование партий можно по крайней мере на время военного положения, просто заблаговременно предупредив их об этом. К тому же, какая партийная деятельность во время войны?

С другой стороны, если уж забирать "партийный миллиард", то параллельно следует объявить крестовый поход против бюрократических процедур и против "мышей" в силовых ведомствах. Иначе эти средства, в лучшем случае, просто осядут на счетах Минобороны, а использовать их, например, на приобретение тех же "мавиков" не получится, потому что их государство Украина централизованно не покупает…

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Насчет того, как такая инициатива отразится на существовании самих партий, стоит упомянуть несколько интересных моментов.

Например, бытует мнение, что сейчас лишних средств на содержание партий нет, поэтому их текущую деятельность должны финансировать налогоплательщики. Поскольку таким образом они финансируют своих представителей. Однако без реального аудита нельзя сказать, так это на самом деле, или нет.

...если уж забирать "партийный миллиард", то параллельно следует объявить крестовый поход против бюрократических процедур...

Еще один популярный тезис - без госфинансирования партии автоматически превратятся в "слуг олигархов". Сторонники государственного финансирования политических партий в свое время убеждали, что содержание за счет всех украинцев освободит партии от олигархического влияния. Однако годы после принятия изменений в закон о политических партиях, который дал старт государственному финансированию, доказывает, что еще один поток денег в партийную кассу сам по себе с политической коррупцией не покончил. Неофициальные доплаты не исчезли, хотя и их размеры, судя по соответствующим уголовным производствам, существенно упали.

То есть, серьезно рассчитывать, что госфинансирование избавит от политической коррупции, было наивно. Не из-за того, что оно плохое, а из-за того, что его так использовали. Государственное финансирование партий - это просто инструмент, такой как ложка или вилка. Поэтому здесь вопрос в том, как и кто им пользуется и все контролирует.

Более того, несмотря на распиаренный тезис о том, что госфинансирование делает партию независимой, это не так. Независимыми от внешнего влияния их делают люди и институты, которые:

а) контролируют, чтобы "плохие" средства не шли в партийные кассы;

б) наказывают всех за нарушение правил;

в) обеспечивают равные правила для всех;

г) блокируют обходные схемы.

А еще - партийные традиции, которыми большинство нынешних парламентских партий похвастаться не может…

Сейчас представители власти и оппозиции, как все, передают вооружение и технику Вооруженным силам, частично волонтерят и служат в ВСУ, и переориентируют деятельность, исходя из реалий. Но, например, давать добро на официальное открытие партийных касс получатели государственных денег не спешат. То есть, эти более 880 миллионов гривень, с легкой руки законодателей, партии во время войны могут тратить на что угодно. А вот рассказывать об этом публично - не обязательно.

Государственное финансирование партий - это просто инструмент, такой как ложка или вилка

Депутаты только думают о возврате отчетов для партий, когда общественность, надзиратель за партийными деньгами (НАПК) снова будут знать, на что идут народные деньги, а правоохранители, при необходимости, смогут реагировать на нецелевые расходы. Но парламентарии не слишком спешат: соответствующие законопроекты только зарегистрировали, а от регистрации до подписи и введения в действие может пройти много времени.

Стоит ли полностью отказаться от идеи финансирования партий за счет средств налогоплательщиков после окончания войны?

Вопрос спорный. Сейчас же следует требовать от депутатов хотя бы разблокировать обязательную отчетность для политических сил и, конечно, тщательно проверять, на что, собственно, тратятся средства. После возврата отчетов не должно быть равных и более равных. "Плохие" деньги должны оперативно отслеживаться, а сами партии не должны быть преимущественно клубом под выборы. Надо взрослеть и их лидерам, и обществу. Граждане должны наконец осознать, что ответственны за тех, кого выбирают.

Ярослав Конощук