НБУ запретил банкам в рекламе скрывать комиссии и дополнительные платежи

Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Национальный банк Украины утвердил новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В сообщении отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года, тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков. Нацбанк дал дополнительное время на адаптацию, учитывая сложность выполнения некоторых норм в условиях карантина.

"Согласно новым требованиям, реклама должна содержать основные условия получения кредита или размещения депозита. Для кредита должна быть указана реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок. Для депозита - процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма", - говорится в сообщении НБУ.

Также, по информации пресс-службы, реклама финансовых услуг не должна затруднять визуальное восприятие информации. На собственных сайтах банки должны раскрыть полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски.

"Для кредита нужно раскрыть, в частности, полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи за сопутствующие и дополнительные услуги при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей", - сообщается в релизе.

Что касается депозита, то необходимо указывать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное. Все замечания и уточнения должны указываться таким же по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги.

Также на сайтах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Отмечается, что соблюдение банками требований к раскрытию информации в рекламе и на сайтах будет контролировать профильное подразделение Нацбанка - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк предоставил возможность дистанционного обращения с вопросами о лицензировании.