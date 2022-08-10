Напомним, 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в августе удастся удержать в пределах 40 гривень. Признаки кризиса на валютным рынке на данный момент не наблюдаются.

Такое мнение высказал экономический эксперт Даниил Монин, передает Telegraf.

"Хотя в июле зашли всего 1,5 миллиардов долларов финансовой помощи, международные резервы снизились всего на 400 миллионов долларов. Хотя населению и дали покупать безналичный доллар по курсу банков, что подняло спрос со стороны населения, я все-таки считаю, что в августе удастся удержать курс доллара в 40 гривень", – отметил он.

Профессор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин напомнил, что Национальный банк приступил к продаже доллара из международных резервов и с 1 по 5 августа продал на 483 миллиона долларов больше чем купил:

"Валютный рынок снова вернулся к преобладанию спроса на иностранную валюту над предложением по клиентским операциям банков. Это стало результатом сокращения продаж иностранной валюты клиентами банков на фоне роста объемов его покупки, в том числе под влиянием публичной дискуссии вокруг вероятного введения налога на покупку валюты для осуществления импортных операций".

Вместе с тем, эксперт уточнил, что проданные НБУ 483 миллиона долларов это лишь половина от объема продаж валюты, а, значит, ситуация в целом не похожа на критическую.

Напомним, 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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