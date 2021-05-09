Названы самые прибыльные и убыточные банки Украины / фото ua.depositphotos.com

Национальный банк Украины опубликовал показатели финансовой деятельности банков Украины по итогам I квартала 2021 года.

Согласно отчетности, опубликованной НБУ, самыми прибыльными украинскими банками стали ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ, передает НВ.

ТОП-10 самых прибыльных банков Украины в январе-марте:

  1. ПриватБанк (2,38 млрд грн);
  2. Райффайзен Банк Аваль (1,09 млрд грн);
  3. ПУМБ (1 млрд грн);
  4. Альфа-Банк (977,9 млн грн);
  5. Универсал Банк (867,4 млн грн);
  6. ОТП Банк (639,3 млн грн);
  7. Сбербанк (454,7 млн грн);
  8. Ситибанк (376,8 млн грн);
  9. Креди Агриколь Банк (339,6 млн грн).
  10. Укрэксимбанк (324,9 млн грн).

По состоянию на 1 апреля из 73 платежеспособных банков 66 банков были прибыльными - убытки получили лишь 7 банков на общую сумму 0,1 млрд грн:

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  1. Правэкс Банк (-56 млн грн);
  2. БТА Банк (-11,6 млн грн);
  3. Украинский банк реконструкции и развития (-9,6 млн грн);
  4. Агропросперис Банк (-6,9 млн грн);
  5. Альпари Банк (-5,8 млн грн);
  6. Юнекс Банк (-3,1 млн грн);
  7. Расчетный центр (-0,8 млн грн).

Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что в январе-марте 2021 года украинские банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн.

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Автор: Александр Топчий