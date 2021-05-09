Национальный банк Украины опубликовал показатели финансовой деятельности банков Украины по итогам I квартала 2021 года.
Согласно отчетности, опубликованной НБУ, самыми прибыльными украинскими банками стали ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ, передает НВ.
ТОП-10 самых прибыльных банков Украины в январе-марте:
- ПриватБанк (2,38 млрд грн);
- Райффайзен Банк Аваль (1,09 млрд грн);
- ПУМБ (1 млрд грн);
- Альфа-Банк (977,9 млн грн);
- Универсал Банк (867,4 млн грн);
- ОТП Банк (639,3 млн грн);
- Сбербанк (454,7 млн грн);
- Ситибанк (376,8 млн грн);
- Креди Агриколь Банк (339,6 млн грн).
- Укрэксимбанк (324,9 млн грн).
По состоянию на 1 апреля из 73 платежеспособных банков 66 банков были прибыльными - убытки получили лишь 7 банков на общую сумму 0,1 млрд грн:
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- Правэкс Банк (-56 млн грн);
- БТА Банк (-11,6 млн грн);
- Украинский банк реконструкции и развития (-9,6 млн грн);
- Агропросперис Банк (-6,9 млн грн);
- Альпари Банк (-5,8 млн грн);
- Юнекс Банк (-3,1 млн грн);
- Расчетный центр (-0,8 млн грн).
Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что в январе-марте 2021 года украинские банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн.
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