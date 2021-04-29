В январе-марте 2021 года украинские банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли.

В январе-марте 2021 года украинские банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, при этом такой показатель существенно больше, чем в предыдущем квартале, когда чистый финансовый результат банков составил 2,1 млрд грн.

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Отмечается, что основным фактором, который сдерживал рост доходности сектора в I квартале, были изменения справедливой стоимости ценных бумаг. Совокупный результат от операций купли-продажи и переоценки был "минус" 5,1 млрд грн по сравнению с положительным результатом в 7,7 млрд грн в I квартале 2020 года.

В то же время объемы сформированных банками резервов под ожидаемые убытки в январе-марте уменьшились на 58,3% в годовом выражении - до 2 млрд грн. Для сравнения - в 2020 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 4,7 млрд грн.

По данным НБУ, постепенное восстановление спроса на банковские услуги при продолжающемся снижении стоимости фондирования положительно сказались на процентных доходах банков.

Чистый процентный доход в годовом измерении вырос на 21,9% по сравнению с 6,8% в прошлом году. Рост безналичных операций позволил увеличить чистый комиссионный доход за январь-март на 15,1% в годовом измерении, тогда как за аналогичный период 2020 года он вырос на 7,9%.

«Объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что по состоянию на 1 апреля из 73 платежеспособных банков 66 банков были прибыльными - убытки получили лишь 7 банков на общую сумму 0,1 млрд грн.

Кроме того, прибыль сектора стала менее концентрированной: пять самых прибыльных банков сформировали 57% прибыли по сравнению с 83% по итогам 2020 года.

Что этому предшествовало

Чистая прибыль украинских банков за январь-февраль 2021 года снизилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,491 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий