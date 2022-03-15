Украинский бизнес перестанут проверять, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начальных шагах налоговой реформы в Украине.

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Кабинет министров Украины согласовал пакет решений для поддержки нашей экономики. Чтобы бизнес работал, чтобы люди были с работой. Там, где безопасность это позволяет. Там, где люди к этому готовы", - отметил глава государства.

Да, речь идет о налоговой реформе.

"Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, а это первая и вторая группы ФОПов, ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете, - платите. Не можете - нет вопросов", - объяснил Зеленский.

Второе, добавил он, это максимальная дерегуляция бизнеса.

"Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально, чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона", - рассказал президент.

Он подытожил, что это "лишь начальные два шага нашей налоговой реформы".

Напомним, 14 марта Владимир Зеленский говорил, что правительство в ближайшие дни представит новую налоговую модель, которая будет действовать в Украине во время войны и в период послевоенного развития.

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