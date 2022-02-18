Налоговые проверки бизнеса во время карантина запрещены украинским законодательством. Поэтому давление, которое сейчас оказывают фискальные службы на украинский бизнес, являются незаконными.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"В марте 2020 года была внесена моя правка в ковидных законов о том, что во время пандемии, когда продолжается карантин, а он сейчас идет, любые проверки запрещены", - подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, через год Кабмин принял решение о разрешении некоторым органам, в том числе налоговой и БЭБ, осуществлять проверки. Однако это решение было незаконно, и оно отменено судом.

"Согласно законодательству Украины, этот указ Кабинета министров не является законным и не является действительным. Проводить любые проверки сейчас невозможно. И то, что делает власть – это очередное нарушение и закона, и, честно говоря, пренебрежение банальным пониманием, что бизнес сейчас выживает и точно не надо на них нагонять тех чиновников, которые год были голодны и не могли получать взятки за то, что проверки не могли проводить, а потом их Кабмин отпустил на предпринимателей", - подчеркнул нардеп.

По данным Железняка, количество жалоб на проверки возрастает, однако обвинения предприятий в неуплате налогов даже не доходят до суда: так, с 910 производств, открытых по этой статье до суда дошло лишь 10, и лишь 1 получило одобрительный приговор суда.

"Бюро экономической безопасности, которая должна быть новым органом стала просто дублем налоговой милиции. Приходят налоговики, приходят другие правоохранительные органы, давят, заводят дело вроде бы за уклонение от уплаты налогов или что-то еще такое... А потом, простите, требуют взятку для того, чтобы это дело даже не передавать в суд. Вот так "эффективно" (в кавычках) оно работает", - резюмировал народный депутат.

Ранее народный депутат Егор Соболев заявил, что власть, давя на украинский бизнес налоговыми проверками, уничтожает рабочие места в Украине. А экс-генпрокурор Святослав Пискун констатировал, что устраивать "маски-шоу" на предприятиях во времена, когда всю информацию можно найти в компьютере за пару минут – это абсурд.

Как известно, в январе налоговая служба начислила компании "Арселормиттал Кривой Рог" вроде бы налоговый долг в размере 2,2 млрд грн, а прокуратура заморозила счета предприятия – несмотря на то, что компания отрицала этот долг в суде и выиграла процесс.

Позже, с теми же обвинениями, налоговики в сопровождении СБУ и Бэб устроили силовые обыски на ГОКе компании "Метинвест": была изъята техника и документация, из-за чего деятельность предприятий была приостановлена.