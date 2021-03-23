Налоговая ставка в Украине зависит от вида полученного дохода или объекта налогообложения.

Украинцы в 2021 году должны заплатить налоги за свои квартиры и машины. Кроме того, отдельно придется заплатить за дополнительные доходы.

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Об этом сообщает Obozrevatel.

"Налоговая ставка зависит от вида полученного дохода или объекта налогообложения", - говорится в сообщении.

Кто должен платить налоги с доходов? За что и сколько?

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и прочие) – 18%;

доход от аренды недвижимости – 18%;

прибыль от ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору-18%;

подарки и нецелевая благотворительность – 18%;

доход от продажи недвижимости – 5%.

До мая каждый, кто получил один из перечисленных выше доходов, должен заполнить декларацию в налоговую по месту регистрации и заплатить в бюджет.

Кому нужно заплатить налог за квартиру?

Часть украинцев до 1 июля получит по месту прописки квитанции - ведомления о необходимости уплатить налог на недвижимость. Платить нужно за квартиры, площадь которых превышает 60 квадратов и на дома площадью от 120 квадратных метров.

Это при условии, что одному члену семьи принадлежит больше указанной площади. Размер налога - до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год за каждый квадрат сверх норм. Например, если квартира площадью 80 квадратных метров, заплатить придется около 1416 гривен (по 70,8 гривны за каждый "лишний" квадрат).

Кому нужно заплатить налог за машины?

Украинцы, владеющие машинами стоимостью от 2,2 миллиона гривен и возрастом не более пяти лет, должны заплатить 25 тысяч гривен налога. На это дают 60 дней с момента получения квитанции.

Как говорится в ст. 267 Налогового кодекса, квитанция поступит по месту регистрации. Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Так, оплата в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация - большая редкость. Чаще всего должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

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Автор: Андрей Кибальный