Тираж монеты составит 30 тысяч штук.

Национальный банк выпускает сувенирную монету номиналом 2 гривни, посвященную известной украинской оперной певице Соломии Крушельницкой.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в своем Telegram, уже с 19 октября сувенирная монета будет доступна для покупателей.

"История Соломии Крушельницкой – это яркий путь успеха талантливой, харизматичной и целеустремленной украинки. Юбилей оперной дивы мы отмечали всем миром, ведь это одна из памятных дат под эгидой ЮНЕСКО. Должны достойно чествовать людей, которые прославляли Украину. Это особенно важно, когда враг воюет против украинской идентичности", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что тираж монеты "Соломия Крушельницкая" в сувенирной упаковке – 30 тысяч штук. На аверсе монеты – изображение Крушельницкой в сценическом образе Аиды, около которой стилизованы кулисы, украшенные декоративным орнаментом и малый Государственный Герб Украины.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен портрет Крушельницкой, справа от него – стилизованное крыло бабочки, которое символизирует один из самых известных образов певицы в опере "Мадам Баттерфляй".

"В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения знаменитой оперной дивы. По этому случаю Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой подготовил ряд мероприятий к юбилею великой украинки, а Министерство культуры и информационной политики Украины создало сайт о жизни певицы", - говорится в сообщении.

Соломия Крушельницкая:

Соломия Крушельницкая (1872-1952) - украинская оперная певица, педагог. При жизни признана самой выдающейся певицей мира. Среди ее многочисленных наград и отличий, в частности, звание "вагнеровская примадонна" XX века.

Война в Украине и памятные монеты:

11 июля Национальный банк Украины ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные всенародному единению Украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине оказывает весь мир.

25 июля Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные силы Украины" номиналом 10 гривень при наличных расчетах как оборотные монеты.

3 октября 2022 года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: